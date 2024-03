¿Es el desamor razón suficiente para divorciarse?

Desde mi punto de vista como profesora de Derecho Familiar, sé que esas opiniones no son nuevas. La actriz Zsa Zsa Gabor (famosa por sus nueve matrimonios) una vez apuntó: “Divorciarte simplemente porque ya no amas a un hombre es casi tan ridículo como casarte porque lo amas”.

Una historia del divorcio en EE.UU.

¿Para qué sirve el matrimonio, en todo caso?

El matrimonio es un estado legal que confiere derechos y beneficios importantes a los casados, y estos derechos y beneficios no tienen nada que ver con el amor . De hecho, el propósito de estas ventajas es darles a las parejas razones no amorosas para casarse.

En su reciente libro The Two-Parent Privilege: How Americans Stopped Getting Married and started Falling Behind (“El privilegio biparental: cómo los estadounidenses dejaron de casarse y empezaron a quedar rezagados”), la profesora de economía Melissa Kearney arguye que esta ventaja es significativa y amplia.

El “acuerdo marital”

Mi libro, You’ll Do: A History of Marrying for Reasons Other than Love (Me bastas: una historia de las razones para casarse fuera del amor), también explora esta historia y muestra como los estadounidenses pasaron de alentar el acuerdo marital a verlo como algo dañino, tanto para las parejas como la institución del matrimonio en general.