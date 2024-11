"Es importante explorar nuestras fantasías y tratar de no juzgarlas, pues nos permiten a muchos ser funcionales en la vida real"

Pero eso no lo detiene.

Me acuerdo que por muchos años tuve una fijación con el anime Serial Experiments Lain que vi durante mi adolescencia.

Los chats estaban surgiendo en esa época, y me pareció interesante la idea de que internet podía ser un punto de contacto entre el mundo de los vivos y el de los muertos.

Estamos acostumbrados a pensar que es la consecuencia de un acto concreto; es decir, yo maté a alguien y por eso me siento culpable.

Pero yo lo veo más bien como una condición existencial. Hagamos hecho algo malo o no, todos sentimos culpa, es algo que forma parte de nosotros, queramos o no, seamos buenos o malos. Parecemos condenados a sentirla.

Porque él no ha tocado a la joven, pero sí ha masturbado viendo un video suyo, y pese a que no es responsable de su desaparición, vive atravesado por la culpa, como si hubiera hecho algo malo.

El lector es libre de juzgar qué tan malo es lo que hizo. Esa ambigüedad me parece interesante.

Como él, mucha gente no supo cómo manejar los nuevos estímulos que trajo la tecnología, como el acceso absoluto y gratuito a la pornografía, y terminó adicta.

La intimidad sexual, como la de un adulto que ve pornografía u otro que se muestra frente a una cámara web, no debería estar sometida a controles, siempre y cuando no se le esté haciendo daño a alguien, como con la pornografía infantil u otros crímenes.

Internet es un gran campo que nos permite explorar nuestras fantasías, y es importante tratar de no juzgarlas, pues nos permiten a muchos ser funcionales en la vida real.

Algunos piensan que lo que nos pervierte son las nuevas tecnologías y que por su culpa estamos cayendo en adicciones, pero no es así.

Pienso que los perversos no son así por culpa de internet. Las perversiones ya estaban ahí, la red solo ha ayudado a que se manifiesten y se visibilicen.

El desarrollo tecnológico ha sido un campo muy amplio y muy libre de gran acceso gratuito, que antes no existía, sobre todo para los que vivimos en el sur global y estamos acostumbrados a la piratería.

Aquí no hay o no funciona ningún tipo de control sobre él, como sí podría funcionar en los países del Norte, en los que no puedes googlear ciertas cosas porque viene la policía y te toca la puerta.