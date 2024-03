"Es mi obligación moral ayudar": el terapeuta español que trata a los amputados de la guerra en Ucrania

En el hospital Jorge atiende a los pacientes más difíciles: los que no pueden dormir, se asustan con cada sonido o sufren los llamados “dolores fantasma”.

"El típico Jorge"

Jorge Aranda fundó en 2016 la fundación Hands with Heart (“Manos con corazón”) y desde entonces viaja con otros terapeutas por diferentes países para mejorar las vidas de niños con dolores óseos o musculares.

Llevaba dos años trabajando en Rumanía cuando de repente estalló la guerra no muy lejos de allí, en Ucrania.

Entonces, confiesa, no tenía ningún sentimiento especial hacia Ucrania.

" Sentí que era mi deber moral. Podría pasarle a cualquier país y, si puedo ayudar, ¿por qué no?".

En la primavera de 2023, Jorge decidió ayudar de forma constante y viajó a Leópolis. A sus amigos no les sorprendió.

En Leópolis decidió hacer lo que mejor sabe: trabajar con niños especiales. Dar con ellos, asegura, no fue tan fácil.

Un trabajo “delicado e invisible”

Jorge no tenía miedo de trabajar con militares, pero asegura que es un desafío desde el punto de vista clínico.

Los soldados, en cambio, no solo se aferran a los recuerdos traumáticos, sino que continúan viviendo en el trauma porque todavía hay guerra.

"En ese momento realmente me di cuenta de dónde estaba y de que ahora estaba tratando con militares", asevera el osteópata.

El español, por su parte, explica que la osteopatía no trata de aliviar síntomas, sino de encontrar el origen del dolor.

"Presto atención a cómo lo cuentan. A veces, darte cuenta de que no tienes mano y que tienes que construir tu nueva imagen social desde cero puede ser algo más traumático que la explosión de una mina", afirma.

"Los pacientes no pueden explicar lo que les han hecho, pero entienden que están mejor porque les han aplicado varias técnicas osteopáticas", asevera Jorge.

Los fisioterapeutas también conocen algunas técnicas de la osteopatía, pero no todas, y además los osteópatas trabajan con órganos internos.

"Pero la cavidad abdominal no forma parte del sistema musculoesquelético, no hay muchos músculos que se puedan activar o relajar. Por eso, los fisioterapeutas apenas tocaron su abdomen", explica Jorge.

Los “dolores fantasma”

Otro problema son los “dolores fantasma”: la pierna y el brazo ya no están, pero todavía duelen y pican .

"A veces describen este dolor de una manera extrema: no solo pica, sino que se siente como, me describió un soldado, si le hubieran quitado la piel de la mano y estuvieran tratando de quemar esa mano sin piel”, indica.

Un hombre, afirma, observaba a través de binoculares las actividades de los rusos. Fue descubierto y disparado, probablemente por francotiradores. Desarrolló un neumotórax: no podía respirar.

"La bala afectó sus nervios, paralizándolo del pecho hacia abajo. No podía mover las piernas, pero con una mano se arrastró 4 kilómetros hasta la posición ucraniana más cercana, donde lo ayudaron", explica el doctor.

Era un camionero que llevaba 6 meses en cautiverio. Lo mantenían en un espacio reducido donde no podía sentarse y tenía que permanecer de pie con las manos en alto todo el tiempo "mientras los rusos lo golpeaban y empujaban constantemente".

Son historias tan extremas que para personas no familiarizadas con este tipo de situaciones pueden resultar "demasiado fuertes”, afirma el español.

Además de las preocupaciones por la seguridad, esta es otra razón por la que aún no ha invitado a compañeros de su organización Hands With Heart a Leópolis.

"Estos muchachos no quieren a alguien que vaya a venir a llorar con ellos. Quieren a alguien que sea fuerte y sentir que están en buenas manos", asegura.

Dentro de Halychyna

Pese a la advertencia de Jorge, me sentí lo suficientemente fuerte como para ir al centro de rehabilitación y conocer a sus pacientes y compañeros. Después de todo, escribo mucho sobre las tragedias que enfrenta Ucrania todos los días.

Pero ya en las puertas del hospital me di cuenta de que había sobrestimado mis capacidades.

Un soldado, y después otro, iban apareciendo y sentí que se me hacía un nudo en la garganta de emoción.

Sabía una regla sobre cómo comportarme con los soldados amputados: no ayudar si no me lo piden.