¿Es posible que a la economía de EE.UU. le esté yendo demasiado bien?

En 20 años haciendo reportajes alrededor del mundo, lo que he visto en EE.UU. durante el año pasado sólo puede compararse con lo que vi en China a mediados de la década de 2000.

La comparación con China no es una coincidencia.

El "Cinturón de las baterías"

Sin embargo, en la heladería local Scoops, tanto los lugareños como los turistas dicen que no sienten que estén viviendo un boom económico. Los precios siguen siendo altos. Las familias dependen de sus tarjetas de crédito.

Se trata de un auge industrial que se produce en las fábricas y no es algo que la gente haya notado en su vida cotidiana.

"No es terrible", me dijo un cliente. "Quiero decir, nos adaptamos al costo de todo y, simplemente, seguimos adelante. No vamos a dejar de vivir la vida tal como están las cosas, sino que simplemente trabajaremos más duro. Ese es nuestro lema".