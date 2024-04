¿Está mi familia viva?: la pregunta que se hacen muchos haitianos cada mañana cuando prenden su teléfono

"Viven en una especie de prisión abierta porque no pueden ir demasiado lejos por razones de seguridad. Tienen una tienda donde venden comida, pero les resulta difícil comprar productos para vender".

"Me siento impotente porque son mis padres", dice exasperada. "No puedo decirles qué hacer".

Su prima fue asesinada por una banda el año pasado y muchos miembros de la familia no pudieron asistir al funeral debido a la escalada de violencia en las calles.

Dice que su padre no quería que ella también fuera una víctima y la animó a dejar Puerto Príncipe para perseguir sus ambiciones.

"Mi vecino en Puerto Príncipe tenía seis o siete hijos, y dos de ellos terminaron en pandillas. El padre era una persona de la iglesia, un cristiano. Los niños solían ir a la iglesia y cantar. Tenían un futuro brillante, pero eso no les impidió caer en ello."

Salir lo más rápido posible

"Me voy por los problemas y la inseguridad. Hemos estado viviendo un período muy frustrante y estresante con mi familia".

No sabe cuándo regresará.

El primer ministro, Ariel Henry, quien no llegó al cargo por elecciones y ha sido muy denigrado, prometió dimitir una vez que se estableciera formalmente un Consejo Presidencial de Transición.

Aún no se revela quiénes lo formarán, pero la semana pasada, en su primera declaración, Henry prometió restaurar el orden y la democracia en una nación que se encuentra en un punto de inflexión crucial en la historia.

Uno de los líderes de bandas más poderosos del país, Jimmy 'Barbecue' Chérizier, dijo que consideraría un alto el fuego: "Si la comunidad internacional viene con un plan detallado, podemos sentarnos y hablar, pero no nos impondrán lo que debemos decidir".

Yvrose Pierre, la primera alcaldesa electa de Cabo Haitiano, dijo: "Cuando las bandas criminales atacan, aterrorizan a la gente y no tienen ninguna compasión, simplemente matan. Y no podemos permitir que eso suceda, si alguien va a ser asesinado va a ser uno de ellos, no nosotros".