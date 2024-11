“Europa acepta la diferencia solo en la medida en que esa diferencia no sea problemática”

Realmente pasaron meses hasta que descubrí la utilidad de este título, que no se entiende hasta el final de toda la historia de Morad y lo que implica su herida, una herida habitual, pero que toma esta tonalidad dura por el hecho de estar relacionada con el mundo religioso, el de la familia, la tradición y la identidad.

Luego, cuando me di cuenta de que en realidad venía de una tradición religiosa distinta, esta confrontación empezó a dejar una huella en mí y comencé a cuestionarme qué era este acto de la oración.

Pero no fue hasta que inicié la carrera de filosofía que empecé a confrontar de manera más abierta el significado de la religión y qué significa el ejercicio de la oración.

No había otra manera de iniciar este libro.

Porque cuando entra el temor no somos capaces de enfrentar todo esto que se nos da como un bloque: tradición, religión, identidad, y te quedas con él sin saber qué hacer.

Es verdad que Morad es un chico que yo no sé si se llamaría a sí mismo musulmán.

Morad responde un poco a este mundo conflictivo identitario, en que muchos chicos y chicas podrían decirte que no son practicantes, pero tienen esta tradición, una atmósfera musulmana a su alrededor.

La religión forma parte de ese monstruo que lo va devorando, que para mí no está tan focalizado en la cuestión de qué supone para él el islam, sino una cuestión sexual.

Quería poner más el foco en sus experiencias y en su vivencia sexual y en cómo eso le define como hombre y le confronta con cierta masculinidad que tiene que asumir, esos patrones masculinos de agresividad, de me tienen que gustar las mujeres, tengo que tratarlas de cierta manera.

En la crisis que azota a Morad, llega a decir cosas como: “Es una mierda ser moro” . A lo que su profesor de filosofía de instituto responde: “Entre tú y yo no hay tanta diferencia. Esto es lo que mata el mundo, pensar que somos distintos”. ¿Cómo escapar de estos estereotipos?

Es muy importante ponerle cara a los estereotipos. Tampoco hay que rechazarlos, es decir, los estereotipos, los prejuicios, se construyen evidentemente no tanto por una cuestión de desconocimiento, sino precisamente porque asumes que lo que tú estás conociendo parte de esas ideas y todos valoramos nuestras ideas como verdaderas.

Que Morad llegue a verbalizar “es una mierda ser moro”, me ha traído algunos problemillas, pero creo que es algo que todos hemos llegado a pensar en algún momento.

Todas las personas que venimos de este contexto hemos llegado a desvalorizar nuestra propia identidad porque creemos que no responde a los parámetros que se esperan de nosotros en una sociedad como la europea.

Creo que es muy positivo vivirlos de verdad, no rechazarlos, no negarlos, porque cuanto más se nieguen estos estereotipos y estos prejuicios menos seremos capaces de superarlos y evidentemente me incluyo en eso.