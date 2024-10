"Fue como un tsunami": los testimonios de los sobrevivientes de las catastróficas inundaciones que dejan alrededor de 100 muertos en España

De la alerta al pánico

“El agua me arrancó la ropa”

Declaró al periódico El Mundo que "la velocidad del agua era una locura" mientras la corriente se llevaba los vehículos a su paso: “La presión era tremenda. Conseguí salir del coche y el agua me empujó contra una valla a la que me agarré, pero no me podía mover”.