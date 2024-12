Garbanzos a cambio de papas: las empresas de Rusia que vuelven a usar el trueque para esquivar las sanciones por la guerra de Ucrania

"Estamos desarmando a la Unión Soviética más rápido que ustedes", le dijo de broma el director de PepsiCo al asesor de seguridad nacional del presidente George Bush, según los archivos de la época de The New York Times. A la URSS de Gorbachov le llegaría el equivalente a US$3.000 millones.

Ahora las sanciones internacionales a Moscú por la guerra en Ucrania ha llevado no solo a las empresas a rescatar la forma más antigua de comercio que se conoce, sino también al propio gobierno, que incluso ha elaborado una guía para el trueque.

Y eso que las sanciones no son nuevas. Comenzaron en 2014, cuando Rusia se anexionó unilateralmente la península ucraniana de Crimea. Incluyen bloqueos en el suministro de tecnología, congelación de activos, penalizaciones bancarias y a las compras de petróleo y gas rusos.

Presión a terceros

Guía de trueque para empresas

"Aunque las transacciones de trueque eran comunes a nivel intergubernamental, ahora se están volviendo cada vez más populares entre empresas", le dijo al Financial Times Irina Zasedatel, vicepresidenta de la Asociación de Exportadores e Importadores de Moscú.

"Hacer negocios es simplemente más costoso si no se dispone de los canales financieros normales, o de las divisas, para las transacciones. Las tarifas de las transferencias internacionales de dinero, por ejemplo, son mucho más altas para Rusia que antes", dice la profesora Allard.

Para ella, es evidente que las sanciones que los países occidentales impusieron a Rusia tras su invasión de Ucrania en 2022 no paralizaron la economía, como muchos esperaban, pero le están pasando factura.

Bancos de terceros o distintas divisas

"Los años 90 han vuelto"

"Los años 90 han vuelto, no hay dinero para pagar. Me refiero a dinero global, dólares. China no está especialmente dispuesta a dar yuanes, y en el extranjero nadie necesita realmente rupias", afirma el artículo.