Gastroparesia: "Tenía el estómago paralizado y creyeron que sufría de anorexia"

Luned Davies, de 23 años, tiene gastroparesia, que afecta los nervios del estómago , lo que no le permite digerir bien los alimentos.

Davis, de la localidad de Banwen, en el sur de Gales, afirma que “sabía” que no sufría de un desorden alimenticio, pero que nadie le puso atención a sus quejas cuando empezó a sentir los primeros síntomas en 2020.

"No me tomaron en serio"

“Seguían diciéndome que tenía un desorden alimenticio, pero yo sabía que no era eso y que había algo que estaba mal conmigo”, expresa.

“Estaba perdiendo peso y no quería comer nada. Me sentía llena todo el tiempo y sabía que algo estaba mal”.

“Iba y venía de donde el doctor, me hice exámenes de sangre pero nadie me tomó en serio”.

Davies también recibió los resultados de pruebas que le hicieron en un hospital privado, pero después de que no hubiera cambio en el diagnóstico para agosto de 2022, y de perder tanto peso, le informaron que podría morir .

“Pesaba 31 kilos, podías ver mis huesos. Me veía horrible”.

“No podía caminar, no me podía hacer cargo de mí misma. Mi mamá tenía que meterme bajo la ducha, lavarme, levantarme del lavabo”, cuenta.

“Me dijeron que me iba a morir, que no podría sobrevivir a esto”.

“La gente continuaba diciéndome que no tenía nada malo y que todo estaba en mi cabeza”, comentó.

“Muchas veces dije que no quería seguir aquí, pero no me iba a rendir y hacer algo que afectara la vida de mi familia aún más”.