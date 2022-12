“I Will Always Love You”: las razones por las que la mítica canción de Whitney Houston cautivó al mundo

Fotos International

La grabación de Whitney Houston de I Will Always Love You no solo fue un éxito, sino un fenómeno cultural imparable.

El sencillo principal de la banda sonora de la película The Bodyguard ("El guardaespaldas"), lanzado en noviembre de 1992, encabezó el top 100 de Billboard durante 14 semanas consecutivas (entonces un récord) y ganó dos premios Grammy. Ahora, 30 años después, sigue siendo el sencillo más vendido de todos los tiempos de una artista femenina.

El álbum, que obtuvo cuatro éxitos más de Houston incluidos I'm Every Woman y I Have Nothing, vendió 45 millones de copias en el mundo.

I Will Always Love You fue escrita y grabada originalmente en 1973 por Dolly Parton, quien la concibió como un tributo y despedida a su mentor Porter Waggoner.

La encantadora y discreta versión de Parton resultó ser un éxito número uno en la lista de las canciones country más exitosas de EE.UU., pero la cantante siempre ha sido amable con la forma en que Houston transformó la letra en una balada poderosa.

Al recordar la primera vez que escuchó la versión de Houston, Parton dijo en 2020: "Fue uno de los sentimientos más abrumadores que he tenido al escucharla tan bien, tan hermosa y tan grande. No tenía idea de que había escrito una canción. Eso podría ser tan importante... Simplemente la tomó y la convirtió en más de lo que jamás hubiera sido".

Una obra maestra

La interpretación de Houston cautivó al mundo porque combina una técnica desconcertante con una lectura sincera de la tierna letra de Parton. Desde el momento en que canta "así que iré, pero sé que pensaré en ti en cada paso del camino", está claro que Houston hace una interpretación vocal de una calidad excepcional.

"Whitney sabía cómo usar todo el rango de su voz para conectarse emocionalmente con la canción y crear ese drama", afirma Dami Im, un cantautor coreano-australiano que ha sido influenciado por Houston.

La entrenadora vocal Yvie Burnett cree que I Will Always Love You es una "obra maestra" debido a la "excelente combinación de lo que hace Whitney vocalmente combinado con la producción perfecta de David Foster", un veterano de la industria musical que había trabajado antes con Celine Dion y Aretha Franklin.

El control de Houston durante la apertura a capela de la canción es un ingrediente vital.

"Whitney comienza la canción conteniendo todas sus habilidades vocales y confiando en la emoción pura", asegura Burnett a BBC Culture. "Luego, cuando la música entra en acción, ella mantiene esa calidad vocal etérea, alcanzando las notas más altas a la perfección mientras se mantiene en silencio y restringe su fuerza vocal".

Ron Galella, Ltd. El álbum de la banda sonora de la película "El guardaespalda" vendió 45 millones de copias en todo el mundo.

Ella considera que esta "creación increíble" hace que los "fuegos artificiales" vocales posteriores de Houston en el clímax de la canción sean aún más conmovedores. "O es una actriz increíble", añade Burnett, "o ha experimentado estos sentimientos en la vida real. En cuyo caso, nos está contando su historia".

Un ejemplo para otras cantantes

De cualquier manera, Burnett describe la interpretación de Houston de I Will Always Love You como "una de las interpretaciones vocales más importantes de nuestra generación". Esto no es una exageración: junto con Hero de Mariah Carey y My Heart Will Go On de Celine Dion, estableció un modelo y un listón muy alto, para muchas cantantes que buscaban abrirse paso en los populares programas de televisión de principios de la década de 2000.

Leona Lewis, quien logró un éxito transatlántico número uno con Bleeding Love en 2007, un año después de ganar la versión británica de The X Factor, dijo en ese momento: "Cuando era niña, solía escuchar a Whitney Houston [y] Mariah Carey. Ese tipo de cantantes grandes y poderosas. Eso influye en mi música y en muchas de las canciones que me gusta cantar".

De hecho, se podría argumentar que la interpretación vocal de Houston fue demasiado influyente. Los entrenadores vocales Carrie y David Grant, que trabajaron con concursantes en los programas de talentos británicos Pop Idol y Fame Academy, así como con artistas como Demi Lovato y Spice Girls, dicen que las canciones más famosas de Houston se convirtieron en un estándar de oro que rara vez era alcanzable.

L. Busacca Whitney Houston era hija de la cantante Cissy Houston, corista de Aretha Houston. De ella heredó sus habilidades vocales que perfeccionó en el coro de la Iglesia Bautista New Hope en Newark, New Jersey.

"Casi todos los cantantes a los que enseñamos o audicionamos durante unos cinco años querían dominar I Will Always Love You o The Greatest Love of All o I Have Nothing", comenta Carrie Grant a BBC Culture. "La mayoría de [ellos] deberían haber intentado algo un poco más fácil: ¡muchos cantantes han sido eliminados en un intento de hacer a Whitney!"

David Grant cree que la influencia de Houston "no se puede subestimar" porque "para la mayoría de las cantantes, ella era la voz de su generación". Aunque se hizo conocida por cantar música pop, soul y R&B, Grant señala que siempre podías escuchar sus "raíces del góspel" (música evangélica) en su interpretación.

Hija de la cantante de góspel Cissy Houston, corista de Aretha Houston durante mucho tiempo y artista ganadora de un Grammy por derecho propio, Whitney perfeccionó sus habilidades vocales en el coro de góspel en la Iglesia Bautista New Hope en Newark, New Jersey. "Incluso si tuvieran los riffs (cantar con distintas notas musicales en una misma sílaba), muchos de los que la siguieron no podrían reflejar esta historia", agrega Grant.

Llevar el R&B al mainstream

I Will Always Love You sigue siendo el sencillo más vendido de Houston, pero ya había disfrutado de siete años de éxito mundial cuando lo lanzó. Entre 1985 y 1987, obtuvo un récord de siete números 1 consecutivos en el Top 100 de Billboard con canciones que incluyen Saving All My Love for You, I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me) y So Emotional.

"Whitney fue la abanderada de una línea de grandes cantantes de R&B, desde los 60 con Dionne Warwick y Aretha Franklin hasta los 70 con Gladys Knight y Patti Labelle", afirma David Grant. "Pero lo que hizo fue llevar el R&B a un mercado más grande que cualquiera de ellos.

Sin Whitney, podría decirse que no habría habido un mercado masivo para Mariah Carey, Christina Aguilera, Beyoncé o Jennifer Hudson".

No todos la amaban

El éxito de Houston como artista, que podía cantar música pop, soul, rock, R&B y dance, no tenía precedentes en ese momento, pero no era popular en todos los ámbitos. Los miembros de la audiencia la abuchearon en los Soul Train Awards de 1989, una ceremonia que reconoce lo mejor de la música soul, R&B y hip-hop.

Houston abordó este momento increíblemente incómodo en una entrevista de 1991 en The Arsenio Hall Show, diciendo: "Creo que tengo muchas críticas sobre 'Yo canto demasiado blanco' o 'Yo canto... blanco' o algo así". Ella agregó desafiante: "Canto de la manera en que Dios quiso que cantara y estoy usando lo que él me dio y lo estoy usando lo mejor que puedo".

Dirck Halstead Whitney Houston le abrió el camino a cantantes como Mariah Carey, Christina Aguilera, Beyoncé o Jennifer Hudson.

Buena parte de estas críticas desaparecieron en las décadas posteriores a medida que se hizo evidente la escala total de su impacto. Después de la muerte de Houston en febrero de 2012, Beyoncé publicó un conmovedor homenaje al artista que la había inspirado durante mucho tiempo.

"Yo, como todos los cantantes, siempre quise ser como ella. Su voz era perfecta. Fuerte pero relajante. Conmovedora y clásica", escribió Beyoncé. "Ella es nuestra reina y abrió puertas y proporcionó un modelo para todos nosotros".

En los Premios Grammy del año anterior, Lady Gaga nombró a Houston cuando recogió el trofeo al Mejor Álbum Vocal Pop. "Necesito agradecerle esta noche a Whitney Houston", dijo Gaga. "Quería agradecer a Whitney porque cuando escribí Born This Way, imaginé que ella lo estaba cantando, porque no estaba lo suficientemente seguro de mí misma como para imaginarme que era una superestrella".Más de una década después de su muerte, el lugar de Houston en la historia de la música está asegurado. Este diciembre, la actriz ganadora del Bafta, Naomi Ackie, la interpreta en I Wanna Dance with Somebody, una brillante película biográfica de Hollywood en el molde de Rocketman de Elton John y Bohemian Rhapsody de Queen.

Pero al mismo tiempo, el tipo de canto poderoso que ejemplificó con I Will Always Love You ha pasado de moda. "La definición de 'cantante' se ha vuelto más amplia", dice David Grant.

"Durante un tiempo, si no podías cantar tan alto o tocar el riff tan rápido como Whitney o Mariah, no calificabas para el título de 'gran cantante'. Pero los estilos vocales van en ciclos y en este ciclo los cantantes más probablemente suenen como Rihanna o Amy Winehouse".

Carrie Grant argumenta que la creciente popularidad del Auto-Tune, una herramienta de producción que corrige pequeñas imperfecciones en el tono vocal, significa que tener una "gran calidad tonal" ya no es un requisito previo para los cantantes que esperan ascender en las listas de éxitos.

También señala que las baladas grandilocuentes y poderosas como I Will Always Love You ya no están de moda. Pero, en su opinión, las cantantes "antorcha" o sobresalientes todavía existen, como por ejemplo Adele.

Aún así, el trabajo de Houston en éxitos como I Will Always Love You sigue siendo inspirador. "Ella elevó el listón para todas las vocalistas femeninas con su uso del rango y la dinámica", asegura Dami Im. "Ella me ha demostrado que vocalmente puedes ser tan delicado y gentil y también extremadamente poderoso cuando lo necesitas".

Es justo decir que 30 años después de su lanzamiento, la interpretación de Houston de I Will Always Love You sigue siendo el estándar de oro olímpico de las actuaciones.

Si quieres leer la versión original de este artículo, pulsa aquí