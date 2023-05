Indiana Jones y el llamado del destino | "Un capítulo final deprimente y oscuro": la dura crítica de la BBC

En esta ocasión, sin embargo, tiene 80 años (es 20 años mayor que Sean Connery cuando interpretó al padre de Indy en "La última cruzada"), y la película no está dirigida por el co-creador de la serie, Steven Spielberg, sino por James Mangold, por lo que Indiana Jones and the Dial of Destiny (Indiana Jones y el llamado del destino, como se llamará en América Latina) tiene el potencial de ser un desastre.