Investigación BBC: las tácticas que usan empresas de Asia para enviar por correo drogas sintéticas a Europa y EE.UU.

"Tal vez otros sean como yo... Al principio no sabemos lo que vendemos, pero cuando nos enteramos, nos enamoramos del trabajo", dijo. "Con este empleo se puede hacer dinero".

El fentanilo en EE.UU.

Los vendedores

Al ser cuestionada sobre lo que hace, no se involucra en una discusión moral sobre la venta de drogas. Afirma que nunca pregunta a los clientes cómo usan lo que ella vende.

Anuncios en internet

Crecimiento industrial

"En primer lugar, nuestro embalaje es completamente secreto, nadie sabe qué es hasta que se abre. Y segundo, cambiamos el nombre del paquete y no revelamos ningún nombre sobre el producto", afirma Sara.

“Emprendimiento criminal”

"No he visto tanta profesionalidad y hasta un elemento corporativo en esto en ningún otro lugar del mundo. La actividad criminal ofrece un tipo de movilidad social", apunta.

Sólo “intermediarios”

"Alguien lo necesita, alguien lo fabrica y yo soy sólo una intermediaria que les hace saber a los clientes que lo tengo y no me importa lo que hagan con él", dice. "Entonces me di cuenta de que sólo necesitaba ganar dinero. Cada uno tiene sus propias necesidades".