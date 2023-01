Jacinda Ardern: la primera ministra de Nueva Zelanda anuncia por sorpresa que dejará su cargo en febrero

"Ya no tengo suficiente (gasolina) en el tanque", dijo una emocionada Ardern al hacer pública su próxima renuncia.

La política 42 años explicó que sus casi 6 años "desafiantes" en el cargo le habían pasado factura y no se ve con fuerzas para presentarse a las elecciones generales que se celebrarán en octubre en su país.

"Perjudicaría a Nueva Zelanda si continuara"

"Tenía la esperanza de encontrar lo que necesitaba para continuar durante ese período, pero desafortunadamente no lo he logrado. Estaría perjudicando a Nueva Zelanda si continuara", dijo a la prensa.

Pero Ardern dijo que no renuncia por no creer en que los laboristas no puedan ganar las elecciones, sino porque cree que sí tienen la posibilidad de hacerlo.