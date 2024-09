Japón, el único país desarrollado del mundo que tiene una elevada tasa de mujeres con peso demasiado bajo

"Pensaba en comida todo el tiempo y siempre tenía hambre. Comía pastel solo una vez al año, en mi cumpleaños, y eso duró de tres a cuatro años. No era nada feliz".

En 1990 las mujeres japonesas tenían menos problemas de bajo peso que actualmente y el país no era un caso atípico en las tablas internacionales. Lo es ahora.

Norma cultural

" Mi madre no quería que engordara ", relata a la BBC.

La pequeña lonchera que llevaba a la escuela para el almuerzo tenía únicamente verduras y carne: "No quería comer arroz en absoluto".

"Un experto explicó en la televisión que si estás más sano tienes menos posibilidades de ser afectado por la radiación nuclear. Mis lecciones de biología y el comentario de ese experto me llevaron a comer más y a ganar más peso, hasta rondar los 45 kg ".

Sarah se mudó luego a Reino Unido y descubrió que la gente allí no se preocupaba excesivamente por la ingesta de calorías. Engordó tres kilos más.

"Tuve una vida universitaria feliz hasta que regresé a Japón de vacaciones. La gente que me rodeaba, incluida mi madre, decía que me había vuelto más redonda. Entonces tuve que perder algunos kilos, pero eso no duró".