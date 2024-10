Kamala vs Trump: el impacto electoral del conflicto de Medio Oriente en Dearborn, la primera ciudad de EE.UU. con mayoría árabe

Naddine, una analista de datos de Dearborn , una ciudad de 110.000 habitantes ubicada en el área metropolitana de Detroit, está molesta porque dice que "no es aceptable" el rol de Estados Unidos en Medio Oriente.

Naddine, nacida en Detroit, segunda generación de libaneses en EE.UU., asegura que lo que pasa en Medio Oriente "no es una cuestión religiosa sino humanitaria", por eso dice no sentirse representada ni por los demócratas ni por los republicanos.

" Biden ganó en Michigan gracias a la comunidad árabe , pero ya dejó en claro que está con Israel. Por eso, no podemos apoyar a Harris", dice Naddine, que se arrepiente de haber votado por Biden hace cuatro años, pero que nunca pensó en hacerlo por Trump.

Dearborn, el lugar elegido

En lo que no era más que una zona rural, Ford construyó la planta Ford Rouge , un icónico complejo industrial que llegó a tener 90.000 empleados y que ahora no supera los 7.500, en una muestra del declive de la industria en la región, que ahora recibe el nombre de Cinturón del Óxido .

Walid Harb, miembro del Centro Islámico de Estados Unidos (Islamic Center of America, en inglés), la mezquita más grande de América del Norte, explica cómo los árabes llegaron a la zona.

Pero el impulso migratorio no quedó ahí.

Ni Trump ni Harris

"En 2020 voté por Biden, pero no votaré por Kamala Harris" , le dice a BBC Mundo Ahmed, quien siente que el Partido Demócrata ha dejado de representar sus intereses.

"Muchos no irán a votar ni por demócratas ni republicanos. Algunos no participarán, otros buscarán alternativas que puedan llevar su voz", dice Harb, quien aclara que sus comentarios son a título personal, en base a las conversaciones que mantiene con sus amigos, y no de la institución a la que representa.