Kate Winslet: “Las mujeres deberían celebrar tener una forma corporal real y tal vez tener algunos rollitos de más"

“ Les ponemos estas etiquetas a las mujeres que simplemente no tenemos para los hombres , lo encuentro muy extraño”, dijo.

"Ella no estaba levantando pesas ni haciendo Pilates. Estaba comiendo queso y pan, y bebiendo vino, y no le daba mucha importancia al tema. Así que, por supuesto, su cuerpo estaría blando".

“Estamos tan acostumbrados a no necesariamente ver eso y disfrutarlo. El instinto, extrañamente, nos lleva a verlo y criticarlo. O a comentar sobre ello”, agregó.

“La vida es demasiado corta”, afirmó. “No quiero mirar atrás y decir ‘¿por qué me preocupé por eso?’ y entonces, ¿adivina qué?, ya no me preocupo más”.