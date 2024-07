Kimberly Cheatle, la directora del Servicio Secreto que renuncia por las fallas de seguridad en el atentado contra Donald Trump

Una bala rozó la oreja derecha de Trump, causando una herida que no puso en riesgo su vida. La ráfaga de disparos dejó un muerto y dos heridos del público.

Tres décadas de servicio

Dura comparecencia

Crooks fue abatido poco después por un francotirador. En la audiencia, Cheatle no ofreció ninguna información nueva sobre cómo Crooks pudo acceder al tejado desde donde perpetró el ataque.

"La administración Biden/Harris no me protegió adecuadamente y me vi obligado a recibir una bala por la democracia", publicó Trump en su plataforma de redes sociales en respuesta a la noticia de la renuncia de Cheatle.