La angustiosa espera de los familiares de 10 mineros atrapados en México

"Primero el rescate y despreocúpense de lo otro, que va a haber justicia. No nos vamos a olvidar, vamos a ayudar siempre. Vamos primero al rescate, es lo que más nos importa, lo demás es justicia y va a haber justicia", afirmó el mandatario a medios de comunicación.

AFP reportó el sábado que el agua dentro de la mina inundada había retrocedido poco y que los buzos no habían podido ingresar.

"Un estruendo"

"Les tienden una cuerda hacia abajo y lograron rescatar a cinco mineros con cuerda, a pura mano. Mi hermano no logró llegar ahí".

"Al parecer fueron expulsados ​​por un torrente de agua", dijo a la prensa el fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez, y agregó que su oficina solicitó información al propietario del terreno y al titular de la concesión de la mina, pero no los nombró.

"Da tristeza"

"Ellos se dan cuenta de que no hay seguridad ni las condiciones necesarias para trabajar libres de algún accidente, pero lo hacen. Me tocó verlo y da tristeza, pero como en este caso, en Ranchería, como en otros pozos que ha pasado, muchas veces es falta de seguridad y de trabajar bajo condiciones que no son propias", indicó.