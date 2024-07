La conmovedora historia de Majed Abu Maraheel, que fue el primer abanderado palestino en unas Olimpiadas y murió en medio de la guerra en Gaza

"Ya ganamos la medalla de oro"

Pocos días después de la inauguración de Atlanta, el periodista Mark Sherman contaba en un artículo de The Atlanta Journal que Maraheel no estaba preocupado por las medallas ni porque se fuera a medir con los mejores corredores de los 10.000 metros del planeta.

En un artículo de The New York Times enfatizó que cualquier enfrentamiento en los Juegos Olímpicos entre israelíes y palestinos sería " una lucha de paz ".

El trabajador

"Una forma de terapia"

Haddad recuerda haber leído ese artículo de The New York Times en 1996.

Más que un corredor

Además de su perfil deportivo, Haddad cree que algo más fue tomado en cuenta para su elección como el abanderado: " Su humildad , no era grandilocuente. Era una persona leal, en quien se podía confiar, no era alguien que estaba tratando de avanzar dentro del sistema del partido".

Un proceso largo

"Era la primera vez que nuestra bandera se levantaba en los Juegos Olímpicos y lloramos lágrimas de felicidad", dijo Omar Ali, entonces secretario general del COP, en el documental Our greatest hopes, Our worst fears. The Tragedy of the Munich Games (“Nuestras mayores esperanzas, nuestros peores miedos. La tragedia de los Juegos de Múnich”), de la cadena ABC Sports.