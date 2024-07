La creciente presión para retirarse de la carrera presidencial que enfrenta Biden (en cuarentena por covid)

Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara de Representantes, también le dijo en privado que los sondeos indican que no puede vencer a Donald Trump en las elecciones de noviembre, según informó CNN.

En un comunicado difundido el jueves, el equipo de Pelosi criticó las especulaciones de los medios estadounidenses, pero no negó que la conversación hubiera tenido lugar.

También este jueves, The Washington Post informó que fuentes demócratas sin identificar dijeron que el expresidente Barack Obama habría planteado que Biden debe "reconsiderar su candidatura" .

Cancelada su aparición en público, el mismo miércoles se vio a Biden subiendo lenta y cautelosamente las escaleras del avión Air Force One.

No llevaba mascarilla. Al subir al avión se le escuchó decir: "Bien, me siento bien".

Llamados para que se retire de la campaña

No está claro cuándo tuvo lugar la conversación. La oficina de Pelosi le dijo a CNN que no ha estado en contacto con el presidente desde el viernes.

Pelosi no quiere que la acusen de deslealtad al presidente que admira, pero tampoco quiere que la vean como cómplice si los demócratas sufren enormes pérdidas bajo el gobierno de Biden en las elecciones de noviembre.

Y The New York Times informó que a Schumer le mostraron datos de un alto comité demócrata de recaudación de fondos que lo alarmaron: el presidente está rezagado en estados clave que deben ganar como Pensilvania, Michigan y Wisconsin.

Biden dijo en una entrevista que no sentía que pudiera pasar el testigo con un país tan "dividido".

El cerco se estrecha

Si bien no todos han pedido públicamente que Biden renuncie a ser candidato, es notable el hecho de que no niegan los informes que han trascendido sobre conversaciones privadas.

Pelosi en particular es una política con cicatrices de batallas que muy probablemente esté jugando una partida de ajedrez en 3D.

La política no se trata sólo de la solidez de las medidas que se emprendan. Se trata de proyectar fuerza física como líder.

Muchos republicanos aquí en la Convención Nacional Republicana me dijeron que están contentos de que Biden permanezca en la carrera porque creen que no es competencia para Trump. Y dejando a un lado las encuestas, su confianza no es infundada.