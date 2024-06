La crítica de la BBC sobre "Inside Out 2", la película animada con el estreno más exitoso de la historia

Ahora, el estudio está lanzando "Inside Out 2” (“Intensamente 2” en Hispanoamérica y “Del revés 2” en España), una animación sobre una niña de 13 años que lidia con la pubertad.

Es una situación extraña, además de injusta: “Red” fue una de las mejores películas de Pixar, pero fue llevada a Disney+, mientras que “Inside Out 2”, que da la sensación de ser una secuela para el streaming, fue estrenada en los cines.

Aun así, por sus propios méritos, “Inside Out 2” es un placer. Y en esta decepcionante temporada, bien podría ser el mejor entretenimiento convencional que Hollywood tiene para ofrecer.

La líder de la pandilla es Alegría (Amy Poehler); los otros son Tristeza, Ira, Miedo y Asco . A la banda le resulta difícil controlar a la Riley influida por sus hormonas, y las cosas se ponen más difíciles cuando ella está yendo a un campo de entrenamiento de hockey sobre hielo y sus dos mejores amigas le dicen que no asistirán a la misma escuela secundaria que ella.

Ingeniosa y desgarradora

“Inside Out 2” tiene varios de los artificios y concesiones que son inevitables en una secuela. Algunos recordarán que en la primera película, todo el mundo tenía sólo cinco emociones en total, por lo que los guionistas, Meg Le Fauve y Dave Holstein, hicieron un poco de trampa al reescribir las reglas.

Otras personas pueden preguntarse por qué Le Fauve y Holstein expresan tantos sentimientos negativos y tan pocos positivos. ¿Por qué Riley no tiene gratitud, orgullo o amor? De hecho, dado que “Inside Out 2” trata sobre su adolescencia, ¿por qué no tiene Deseo?