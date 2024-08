La denuncia por violencia de género contra el expresidente de Argentina Alberto Fernández, a quien la exprimera dama acusa de "terror psicológico"

"Es falso"

"Solo voy a decir que es falso y que jamás ocurrió lo que ahora me imputa".

"Por la integridad de mis hijos, de mi persona, y también de la propia Fabiola, no voy a hacer declaraciones mediáticas, sino que aportaré ante la justicia las pruebas y testimonios que dejarán en evidencia lo que realmente ocurrió", cerró.

"Mi querida Fabiola"

No obstante, Yáñez terminaría protagonizando lo que se considera el peor escándalo de ese gobierno: la llamada "Fiesta de Olivos" , un encuentro realizado en la residencia presidencial en plena cuarentena por el coronavirus.

" Mi querida Fabiola convocó a un brindis que no debió haberse hecho ", se excusó.

Ministerio de la Mujer

En particular, referentes del actual gobierno, contrarios al progresismo y al peronismo que representó Fernández en el gobierno, resaltan que fue el expresidente quien creó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad , cartera que fue cerrada por Milei.

“La solución para la violencia que ejercen los psicópatas contra las mujeres no es crear un Ministerio de la Mujer, no es contratar miles de empleados públicos innecesarios, no son los cursos de género y definitivamente tampoco es adjudicarle a todos los hombres una responsabilidad solo por el hecho de ser hombres”, publicó el mandatario.