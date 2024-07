La dura respuesta de Jennifer Aniston a las críticas del candidato a vicepresidente de Donald Trump contra las personas sin hijos

"Realmente no puedo creer que esto venga de un posible vicepresidente de los Estados Unidos", escribió Aniston en Instagram.

"Espero que no tenga que recurrir a la fertilización in vitro (FIV) como segunda opción, porque estás tratando de terminar con eso también", agregó.

"País infeliz"

En el video, Vance criticaba a la vicepresidenta Kamala Harris porque no tiene hijos biológicos, pero es madrastra de los dos hijos de su marido Doug Emhoff.

"Mira a Kamala Harris, Pete Buttigieg, Alexandria Ocasio-Cortez, el futuro de los demócratas está controlado por personas sin hijos . ¿Qué sentido tiene que hayamos entregado nuestro país a personas que realmente no tienen un interés directo en él?", comentó Vance en aquel momento.

La BBC se comunicó con el equipo de campaña de ambos candidatos republicanos para obtener un comentario sobre las expresiones de la intérprete, pero no recibió respuesta.

Más repercusiones

"Lo realmente triste es que lo dijo después de que Chasten y yo pasamos por un revés bastante dramático en nuestro camino de adopción. Quizás no lo sabía, pero tal vez por eso no debería hablar de los hijos de otras personas", dijo Buttigieg en el programa The Source de CNN.