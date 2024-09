La espectacular biología del Aro Gigante, la planta que huele a muerto y tarda 10 años en florecer

Me preparo para que me llegue el infame olor, el origen de uno de sus muchos nombres: la "planta cadáver".

New Reekie

La planta de 22 años, apodada New Reekie en un guiño al antiguo nombre de la capital escocesa (Auld Reekie), ha estado en flor durante dos días. No durará mucho más y soy apenas una de entre unos 2.000 visitantes que intentan echar un vistazo -y oler- este inusual evento.

New Reekie llegó a Edimburgo en 2003, procedente de Hortus Botanicus Leiden en los Países Bajos, como un bulbo latente de un año (un tallo de almacenamiento subterráneo similar a un tubérculo) del tamaño de una naranja .

Paulina Maciejewska-Daruk, horticultora de RBGE, se ocupa de New Reekie desde hace 13 años. Dice que en realidad es bastante fácil de cultivar.

"Después de tantos años, tiendo a decir: 'Oh, va a florecer de nuevo, oh, tengo que preparar demasiadas cosas'. Entonces, en lugar de ser una madre orgullosa, me surge un sentimiento de tipo: '¿Estará mi bebé preparado para el mundo?'".