La extraordinaria historia de los militares voluntarios que sobrevivieron al derribo de su avión y a dos años en un campo de prisioneros nazi

El 1 de mayo de 1943 se estrelló en Países Bajos un avión cuya tripulación era en su mayoría canadiense. Ocho décadas después, la BBC recopila lo ocurrido ese fatídico día y sus consecuencias como parte del proyecto "Estuvimos allí" ("We Were There"), en el que veteranos británicos rescatan sus historias personales para legarlas a las generaciones futuras.