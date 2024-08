La extraordinaria historia de Rebeca Andrade, la brasileña que venció a Simone Biles y se convirtió en la mejor atleta olímpica de Brasil

En él no estaba el nombre de Rebeca, hija de una madre sola, empleada doméstica, que poco tiempo tenía para imaginar una carrera deportiva en la familia.

De joven talento a la mujer "más olímpica" de Brasil

"Me viene a la mente cuando ella vino de niña con su tía. Le tomé la mano y le pedí que saltara . Pensé: 'aquí tenemos una nueva Daiane dos Santos'", dice Mónica dos Anjos, recordando otra victoriosa gimnasta brasileña, también negra y de la periferia, que vivía en ese momento su apogeo.

En aquel proyecto social de Guarulhos, donde Andrade acudía con su hermano mayor, uno de los ocho hijos de doña Rosa, el talento de la niña no tardó en destacar.

"Me ayudaron las tres, el equilibrio entre todas. Y claro, todo el trabajo de mi equipo, Chico (mi entrenador) me mira y sé que confía en mí. Lo miro y confío en él. Si pasa algo, sé que siempre nos sentiremos orgullosos, eso me tranquiliza", afirmó Andrade.