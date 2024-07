La física cuyo descubrimiento ayudó a predecir partículas como el bosón de Higgs y ahora recibe su doctorado (a los 98 años)

"Muy honrada"

Tras recibir el reconocimiento en una ceremonia de graduación privada, cerca de su casa en Cambridge, la doctora dijo que se sentía "muy honrada" , aunque añadió: "No he hecho nada desde entonces que merezca una consideración especial".

Siguiendo rastros

La simetría

En enero, Suzie Sheehy, profesora asociada de Física de la Universidad de Melbourne, publicó en la revista especializada Nature el artículo How a forgotten physicist’s discovery broke the symmetry of the Universe ("Cómo el descubrimiento de una física olvidada rompió la simetría del Universo").