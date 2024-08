"La hermana con la que me reencontré 35 años después fue la madre subrogada de mis hijas"

“Cuando supe que no podíamos tener hijos, comencé a pensar en mi familia adoptiva. No en forma de arrepentimiento. Pero quería saber sobre mi madre biológica, quien era muy joven cuando nací. Solo tenía 16 años, lo que hace [la adopción] completamente entendible”, sostuvo.

La búsqueda

El encuentro

El vientre

Un día, en una reunión con amigos, surgió el tema de que Mark y Tina no podían tener hijos. Y también la idea de la subrogación. Para sorpresa de Rachel, su esposo no mostró ninguna resistencia a la propuesta de reproducción asistida. Por el contrario, lo consideró “un regalo”.

El regalo de Navidad

También tuvieron que lidiar con los prejuicios de otros , por el hecho de que los procesos de reproducción asistida no son necesariamente aceptados por todos y pueden generar controversia. Y, además, porque el mundo no necesariamente está adecuado para las familias que deciden usarlos.

La Ley, Tina y las adolescentes

Rachel, por su parte, comenta que siente un amor especial por esas dos personas que tuvo en su vientre durante nueve meses. No obstante, decidió no involucrarse en su crianza más allá del rol de tía.

Tanto es así que decidieron plasmar su historia en un libro que titularon "Amor y genética: una verdadera historia de adopción, subrogancia y el significado de la familia" (Love & Genetics: A true story of adoption, surrogacy, and the meaning of family)