La historia de éxito de Duolingo, la app más descargada en el mundo para aprender idiomas y que ha hecho multimillonario al guatemalteco que la creó

Quizás ninguna aplicación haya logrado tanto la lealtad de sus usuarios como Duolingo, la plataforma gamificada de aprendizaje de idiomas que 34 millones de personas no pueden dejar de usar cada día.

Escuché de una amiga que estaba celebrando su racha de 800 días de práctica de español en la aplicación. Leí sobre un periodista de The Guardian que se volvió adicto a aprender italiano.

La experiencia de los migrantes no es ajena a Luis von Ahn, quien nació y creció en Guatemala , un país centroamericano donde más del 55% de su población vive en la pobreza.

"En un país latinoamericano, y en Guatemala en particular, si tienes dinero puedes comprar una muy buena educación, pero si no tienes dinero, a veces ni siquiera aprendes a leer y escribir", le dijo Von Ahn a la BBC desde la nueva oficina de Duolingo en el centro de Nueva York.

"Eso me causa una gran impresión".

Cuando Von Ahn y Severin Hacker, CTO y cofundador de Duolingo, hablantes no nativos de inglés, fundaron su empresa en 2012, sabían que aprender idiomas, y en particular aprender inglés, tiene el potencial de cambiar la vida de las personas .

Un negocio híbrido

Uno de esos momentos de boca a boca provino de Bill Gates , quien dijo en un chat de Reddit en 2015 que lamentaba no hablar más idiomas y había probado Duolingo.

Duo y Lilly

"No puedo hablar francés con otra persona, pero puedo hablar francés con ella", dice Von Ahn sobre Lilly, abriendo su teléfono para mostrar el nuevo producto de Duolingo lanzado en la conferencia tecnológica Duocon hace unos meses, que permite practicar la conversación.

" Cuando alguien no es muy bueno en un idioma, simplemente no quiere hablar con otra persona . Así que permitirá que la gente realmente practique".

Crecimiento acelerado

El joven estudiante de doctorado asistió a una charla en la que el científico jefe de Yahoo! compartió 10 problemas que la empresa no podía resolver.

" Yahoo! daba cuentas de correo electrónico gratuitas a los usuarios y había gente malintencionada que creaba programas para obtener millones de cuentas de correo electrónico y no sabían cómo detenerlos.

"Fui a casa, lo pensé y se me ocurrió, junto con mi asesor de doctorado, la idea de un captcha, es decir, los personajes distorsionados que la gente tiene que ver en línea" para demostrar que el usuario es un ser humano.

Captcha , un mecanismo de seguridad conocido como autenticación pregunta-respuesta, sirvió como base para ReCaptcha , mejor conocido hoy como el sistema de verificación " No soy un robot" de Google .

No se trataba sólo de un avance tecnológico, sino también de una empresa fundada y de propiedad exclusiva de Von Ahn.

En 2009, Google lo adquirió por una suma no revelada de ocho cifras , junto con un juego que ayudó a mejorar la precisión de la búsqueda de imágenes de Google. Cuando tenía poco más de 30 años, Von Ahn ya era millonario .

Aunque no se convirtió en el profesor de matemáticas que soñaba ser cuando era adolescente en Ciudad de Guatemala, estos hitos y los premios que ha ganado a lo largo de su trayectoria le permitieron crear una plataforma educativa que ahora vive en los bolsillos de millones a nivel mundial.

Desde el principio quise tener una mascota. Pensé que haría todo más accesible. Y tenerlo haciendo cosas raras en línea realmente ayuda. Pero no es como si todo hubiera comenzado en un día. Es una evolución.

Todo funciona en conjunto para crear una marca que la gente ama. La mayoría de las [características] que tenemos ahora, las logramos mediante ensayo y error. Hemos probado demasiadas cosas que no funcionaron.

A veces no sabes lo que está pasando en un determinado país y entonces un empleado de allí nos dice: "La razón por la que esto no funciona es porque tradujiste mal esa palabra".

Hay una que siempre me quedó grabada, creo que fue en el curso de danés. La oración decía: "Allí, detrás de la cama, yace el cuerpo de su marido". Y es como: "¿Qué? ¿Qué es esa frase?".

Duolingo en números

No creo que seamos muy grandes, somos 850 personas. Pero hay dos factores para mí.

Una vez que tengo más de, no sé, 300 personas, no puedo pasar tiempo con todos. Por eso es mucho más difícil que se genere confianza y muchas veces tengo que tomar decisiones que no son populares.