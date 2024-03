La historia de Valentina Biskupovic, jugadora de rugby con síndrome de Down, galardonada en Chile por su liderazgo entre personas con discapacidad

-Me gusta tener Síndrome de Down.

Valentina, de 22 años, tiene síndrome de Down.

Convertida en una verdadera estrella del rugby en Chile -y una de las únicas mujeres con síndrome de Down en practicar ese deporte en el país sudamericano-, ahora fue reconocida por su liderazgo entre personas con discapacidad.

Aunque a veces le cuesta hablar -debido a un trastorno de lenguaje muy común entre las personas que tienen síndrome de Down-, siempre está motivando a sus pares para que avancen y logren sus objetivos.

Pero Valentina no siempre fue así. Para llegar hasta aquí, tuvo que superar enormes barreras.

Primeros años

En los nueve meses de embarazo, Mariella nunca supo ni se imaginó que su hija Valentina tenía síndrome de Down.

Los médicos no lo anticiparon.

“Cuando nació, por supuesto que el impacto fue fuerte, me costó muchos años afrontarlo porque tenía miedo, pero era por desconocimiento e ignorancia” , le dice Mariella a BBC Mundo.

“Ella tenía una vida muy monótona y llena de especialistas, absolutamente aburrida, sin movimiento. Y yo no me había dado cuenta”, explica.

Al poco tiempo de entrar al colegio, le tocó enfrentar un episodio complejo luego de que el establecimiento escolar donde estudiaba decidiera cancelar su matrícula, pues no tenían ni los recursos ni los profesores adecuados para guiarla.

“La sociedad en general le tiene miedo a incorporar a personas con síndrome de Down porque los descolocan. Pero es sólo ignorancia porque después te das cuenta que ellos hacen lo mismo que los otros niños sólo que un poco más lento”, dice Mariella.

“Mis compañeros decían que no jugaba bien fútbol… pero como soy una luchadora, tuve que aprender”, recuerda Valentina.

Deportista de excelencia

“Ella se propone hacer algo, le resulta y eso la auto valida. Desde que empezó a hacer deportes, su personalidad se ha ido afiatando cada vez más. Ella se empodera y no le tiene miedo a nada”, dice.

-¿Es cierto que no le tienes miedo a nada?, le pregunto entonces a Valentina, que escucha a su papá atentamente.

-Es verdad. Nunca le he tenido miedo a nada. Yo soy una luchadora y no me rendiré, responde.