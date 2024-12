La infección ocular que le impidió a Elton John ver su propio musical, "El diablo viste de Prada"

El cantante, compositor y pianista británico Elton John reveló que no pudo ver el espectáculo para el que compuso la música debido a que perdió la vista.

En su intervención en la gala de “El diablo viste de Prada: el musical”, el músico dijo: “Perdí la vista y no pude ver la presentación, pero disfruté escuchándola”.

Si bien no está claro qué condición padece, John declaró en noviembre al programa Good Morning America de la cadena ABC News que contrajo la infección en el sur de Francia.

“Hace cuatro meses que no puedo ver, y mi ojo izquierdo no es el mejor”, señaló entonces.

Cambios en la industria de la moda

“Cuando vi la película por primera vez, pensé que menos mal que me perdí todo eso, porque no me gustaría haberlo vivido”.