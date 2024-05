La película financiada por el Kremlin que se convirtió en un éxito de taquilla en Rusia criticando la censura

Si Lockshin pusiera un pie en Rusia hoy, podría ser arrestado bajo las leyes recientemente aprobadas que convierten en delito criticar la invasión de Ucrania lanzada por el presidente Vladímir Putin . "Me han llamado criminal, me han llamado terrorista en la televisión estatal", dice Lockshin a la BBC sobre los comentaristas partidarios del Kremlin que lo han atacado a él y a su película.

"Lo presentamos como una película sobre un escritor que es censurado... pero la censura entonces no estaba ni cerca de donde está hoy en día. Es difícil imaginar que hace apenas tres años estábamos en un mundo muy diferente".

Rusofobia

Un revés político inesperado

La épica novela de Bulgakov es más admirada que leída fuera de Rusia, pero entre sus admiradores se cuentan los músicos Patti Smith y Mick Jagger, quienes la utilizaron como inspiración para el tema Sympathy for the Devil de The Rolling Stones.