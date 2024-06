La pesadilla de 3 años en las cárceles de Cuba que vivió un periodista condenado por "propaganda enemiga"

"El pueblo exige elecciones libres”, “Libertad para los presos políticos”, "Pensar diferente no es delito”, “Abajo el comunismo” o “Llegó la hora” son algunos de los lemas impresos junto con citas de los próceres cubanos José Martí y Antonio Maceo.

BBC contactó por teléfono y email a representantes del gobierno cubano para obtener su postura sobre los supuestos abusos en el sistema penitenciario y el caso específico de Valle Roca, pero no obtuvo respuesta.

El calabozo

Pero en junio de ese año decidió pasar de las palabras a la acción: “Ya nosotros habíamos preparado las octavillas. Yo me encargaba de filmar lo que se hacía mientras que mi compañero iba lanzando los papeles”, recuerda.

Allí pasó los primeros 50 días de su encierro "sin medicamentos y comiendo mal, ya que los policías incautaban todos los alimentos que me traía mi esposa", asegura.

“Saber que el pueblo había salido a la calle me dio fuerza, sentí que tenía que estar vivo , que no podía morirme”, relata.

La cárcel

“No tenía asistencia médica de ningún tipo. Yo tenía mi tratamiento para la hipertensión pero no me lo suministraban, ni siquiera me daban aspirinas”, lamenta.