La polémica de los israelíes que buscan nietos a partir de la extracción del esperma de sus hijos muertos

"A Reef le encantaban los niños y quería tener sus propios hijos; no hay duda al respecto", añade.

Reef no tenía esposa ni novia. Pero cuando Avi comenzó a compartir la historia de su hijo, varias mujeres se pusieron en contacto y ofrecieron tener un hijo de Reef.

Sin orden judicial

Antecedentes

"Me habló desde su foto. Me pidió que me asegurara de que [él] tuviera hijos".