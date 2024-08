La polémica por la participación de la boxeadora Imane Khelif en los Juegos de París tras su combate de 46 segundos con la italiana Angela Carini

"Debe quedar esto absolutamente claro para todos, no es una cuestión transgénero . Sé que lo saben, pero creo que ha habido algunos reportes erróneos sobre esto. Y creo que es muy, muy importante decir que esto no es una cuestión transgénero", remarcó Adams.

La descalificación de 2023

La Asociación Internacional de Boxeo (IBA), que desde 2019 no es reconocida por el COI, las retiró del certamen tras hacer pruebas con las que determinó que "no cumplían con los criterios de elegibilidad ".

"Sentí un fuerte dolor en la nariz"

"Espero que mi nación no se lo tome a mal, espero que mi padre no se lo tome a mal, pero paré, dije basta por mí… Podía haber sido el encuentro de mi vida, pero en ese momento también tenía que preservar mi vida”, continuó.

"No tuve miedo, no temo al ring. No temo recibir los golpes. Pero hay un final para todo, y esta vez yo puse fin a este combate, porque no era capaz [de continuar]".