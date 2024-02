La traición de Truman Capote a sus amigas de la alta sociedad de Nueva York a las que retrató en una escandalosa historia

En 1975, la revista New York Magazine publicó en su portada una caricatura en la que se veía al autor Truman Capote como un pequeño caniche francés, mordisqueando los dedos de una mujer en una fiesta de gala.

Esta historia de aquella era social y de una amistad que acabó muy mal se cuenta en "Feud: Capote vs the Swans", la segunda temporada de la serie de televisión "Feud", creada por Ryan Murphy.

Capote, interpretado por Tom Hollander, es conocido tanto por sus libros, en particular "Breakfast at Tiffany's" (Diamantes para el desayuno) y "In Cold Blood" (A sangre fría), como por la película "Capote" de 2005 protagonizada por Philip Seymour Hoffman.