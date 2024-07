La triple campeona olímpica que renuncia a París 2024 por un video que muestra cómo maltrata a un caballo

"Lo que ocurrió estuvo completamente fuera de lugar y no refleja la forma en que entreno a mis caballos o entreno a mis alumnos. Sin embargo, no hay excusa”, señaló.

La fusta en la doma

Según el código de conducta de la British Equestrian, no debe utilizarse de forma indebida o excesiva. "No se tolerará el abuso de un caballo mediante ayudas naturales o artificiales (por ejemplo, fuestes, espuelas, etc.)", dice el reglamento.