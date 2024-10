La zairja, el Ars Magna y otros artilugios ideados a lo largo de la historia para eliminar las incertidumbres de la vida

Ars Magna

Y sea cual fuera tu fe, no serías capaz de refutar esas verdades lógicas de la misma manera que no podías refutar la geometría de Euclides, creía Llull.

Arte Combinatoria

Las leyes del pensamiento

Las puertas lógicas más básicas son, en el lenguaje original de Boole, AND, OR o NOT. Es decir, Y, O o No en español.

No obstante, como le dijo a un amigo en 1851, intuía que la lógica booleana podría ser "la contribución más valiosa, si no la única, que he hecho o que probablemente haga a la ciencia y el motivo por el que desearía que me recuerden, si es que me van a recordar, póstumamente".