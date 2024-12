Las 20 mejores series de 2024, según los expertos de la BBC

Ludovic Robert/Netflix, Nick Strasburg/ HBO, Peacock

Desde un electrizante thriller de acción con Keira Knightley hasta la última comedia de Ted Danson, pasando por una brutal epopeya japonesa..

Caryn James (CJ) y Hugh Montgomery (HM), corresponsales de entretenimiento de BBC News, seleccionaron las mejores series del año para ver en plataformas en línea.

La numeración no representa una clasificación.

1. Industry

HBO

La tercera temporada de esta serie ambientada en el intenso mundo de las altas finanzas llevó al límite a sus personajes, introdujo temas de actualidad como los abusos sexuales y el cambio climático y, finalmente, explotó su propia premisa, con resultados espectaculares.

Marisa Abela y Harry Lawtey añadieron matices a Yasmin y Robert. Ella lidiaba con una culpa por la muerte de su padre, que la dejó como una pobre princesita. Más que nunca, Robert parecía a la deriva por un triste fracaso profesional en Pierpoint, el banco de inversiones para el que trabajan.

Kit Harington fue una añadido dinámico al reparto como un aristócrata encantador y manipulador, fundador de una empresa ecológica, que inquieta a ambos. (CJ)

Disponible en Max.

2. Un hombre infiltrado (A Man on the Inside)

Colleen E. Hayes/ Netflix

Puede que esta sea la serie más suave de la lista, pero eso no la hace menos poderosa.

La última comedia del creador de The Good Place, Michael Schur, reúne con él a su estrella Ted Danson, que interpreta a un arquitecto jubilado, luchando con la pérdida de su esposa, y que encuentra una nueva oportunidad en la vida cuando es contratado por un investigador privado para entrar en una residencia de ancianos como infiltrado y ayudar a esclarecer un robo de joyas.

Lo que Schur hace con tanta maestría es equilibrar la dulzura de la comedia de situación con un estudio conmovedor y en ocasiones tranquilamente devastador de las tribulaciones de la vejez, desde la soledad y el deterioro mental hasta la pérdida de los compañeros y amigos.

Lo que tampoco quiere decir que sea sombría: los residentes, interpretados por toda una serie de veteranos estelares de Hollywood como Sally Struthers, Stephen McKinley Henderson y John Getz, están llenos de humor.

En nuestro mundo obsesionado con la juventud, solo cabe esperar que el éxito de "Un hombre infiltrado" sirva para recordar a productores y ejecutivos que hay apetito por ver más series protagonizadas por veteranos. (HM)

La serie está basada en el documental El agente topo, dirigido por la chilena Maite Alberdi. La película rescata la historia de Rómulo Aitken, un investigador que se infiltra en un asilo de ancianos en que se sospechaba que maltrataban a una de las internas. El film fue nominado al Oscar como mejor largometraje documental en 2021.

The Good Place está disponible en Netflix.

3. Palomas negras (Black doves)

Hay muchas series de espías, pero solo "Palomas Negras" cuenta con Keira Knightley y Ben Whishaw, que dan a este inteligente thriller de acción un impulso electrizante.

La trama es inverosímil pero absorbente. Helen (Knightley) está casada con el ministro de Defensa británico y lleva una década espiándole para una empresa de mercenarios llamada Palomas Negras. Cuando su amante es asesinado, llaman a su antiguo colega Sam (Whishaw) para que la proteja.

La serie entreteje sus desgarradoras historias y establece una conmovedora amistad entre ellos, sin perder nunca de vista la intriga, que parece situar a un asesino a la vuelta de cada esquina.

Como todas las buenas historias de espionaje, ésta va más allá del suspense, abordando el amor, la lealtad, las identidades falsas y la política mundial. (CJ)

Consulta la disponibilidad local.

4. Colin de cuentas (Colin from Accounts)

Paramount+

Este es el segundo año consecutivo que esta comedia romántica australiana aparece en nuestra lista de lo mejor, y podría decirse que no ha hecho más que mejorar.

Ashley y Gordon son ahora una pareja estable y ahí es donde la angustia se desata de verdad.

La alegría de esta serie es lo exquisitamente realista que es al diseccionar las pruebas y tribulaciones de una relación, desde negociar con la familia de tu otra mitad hasta los sentimientos de rechazo sexual, con situaciones que parecen solo ligeramente exageradas para conseguir un efecto humorístico.

Además, junto a las encantadoras y a veces conmovedoras interpretaciones Harriet Dyer y Patrick Brammall (que son pareja real), el elenco de personajes secundarios es notable, entre ellos Helen Thomson como Lynelle, la madre de Ashley, o Genevieve Hegney como Chiara, la socia de Gordon en plena crisis de vida.

Que les den un Emmy de inmediato. (HM)

Consulta la disponibilidad local.

5. No digas nada (Say Nothing)

Rob Youngson

Esta extraordinaria e intrépida serie, basada en el libro de Patrick Radden Keefe de 2018, se niega a ir a lo seguro.

El drama se atreve a llevarnos al interior de las mentes de los miembros de más alto rango de la milicia del IRA en la Irlanda del Norte de la década de 1970, mientras justifican el terror y el asesinato como armas políticas.

En el centro está Dolours Price, que junto con su hermana Marian cumplió condena en prisión por su participación en un atentado con coche bomba en Londres.

Los actores dan vida a los personajes con pasión. Lola Petticrew capta la convicción sincera de la joven Dolours, y Maxine Peake es especialmente conmovedora como la Dolours mayor, que lamenta algunas de sus acciones pasadas y se pregunta lo que realmente logró.

Además de su tenso drama, la serie es íntima y está impregnada de reflexión. (CJ)

Disponible en Disney+.

6. Caballos lentos (Slow horses)

AppleTV+

Este año, Apple ha seguido invirtiendo mucho dinero en programas glamurosos protagonizados por estrellas que apenas parecían tener repercusión en la conversación cultural, pero ha sido esta comedia dramática de espionaje británico la que ha seguido representando lo mejor del canal.

Ahora la mezcla de humor irónico británico y acción de alto riesgo está más perfectamente calibrada que nunca, mientras que el reparto sigue acumulando excelentes nuevos reclutas, desde Ruth Bradley como la franca "perra" de seguridad del MI5 Emma Flyte, hasta Hugo Weaving como el villano Frank Harkness.

De hecho, aunque el desaliñado jefe de espías Jackson Lamb, interpretados por Gary Oldman, y el entusiasta River Cartwright (Jack Lowden), son los pilares de la serie, la gloria de "Caballos lentos" reside en lo que realmente es: una obra coral. (HM)

Disponible en Apple TV+.

7. Rivales (Rivals)

Robert Viglasky

A nadie le sorprende más que a mí encontrar a "Rivales" en la lista de lo mejor. No es artística ni ambiciosa, pero esta adaptación de la novela de Jilly Cooper de 1988 sobre sexo y poder entre los bien educados habitantes del ficticio condado inglés de Rutshire está entre lo más entretenido del año.

La serie funciona sobre todo por la alegría con la que los actores encarnan a sus exagerados personajes en un mundo de excesos de los años ochenta.

Destacan David Tennant como el sórdido propietario de una cadena de televisión, Aidan Turner como un presentador de TV muy bien pagado pero descontento, y Alex Hassell como un ministro de Deportes de la era Margaret Thatcher, amante del tenis y de muchas mujeres.

Llena de alianzas y traiciones, aventuras secretas y sexo en todo lugar imaginable, la serie es muy atractiva (CJ)

Disponible en Disney+

8. El Chacal (The Day of the Jackal)

Peacock

Eddie Redmayne interpreta al asesino a sueldo y se divierte mucho con algunos de los disfraces con prótesis que tiene que ponerse, al tiempo que convierte al Chacal en un personaje intrigantemente críptico, ya que pasa de ser un hombre de familia que parece sinceramente tierno a un asesino a sangre fría.

Y Lashana Lynch está a su altura en el papel de la agente que le sigue la pista. De hecho, el guionista y creador Ronan Bennett le ha dado a la serie un aire inconfundible de película de James Bond.

Pero, quizá lo más sorprendente, es que el drama doméstico, menos trepidante, también convence, con la actriz española Úrsula Corberó haciendo un gran trabajo como la desconfiada y conflictiva esposa del Chacal.

Una superproducción televisiva en su máxima expresión. (HM)

Disponible en Disney+

9. La diplomática (The diplomat)

Netflix

La segunda temporada de esta serie de agudo guion siguió siendo magistral a la hora de mezclar la política global con el drama personal, y añadió giros astutos que la mantuvieron sorprendente.

Kate Wyler (Keri Russell), la embajadora de EE.UU. en Reino Unido, parecía la persona más inteligente. Pero resulta que se equivoca al juzgar algunas pequeñas cosas, como quién bombardeó un buque de guerra británico, o lo mucho que confía en su relación con Hal (Rufus Sewell).

La intriga política es educada pero explosiva, a medida que Kate se entera de que actores políticos de Estados Unidos y Reino Unido fueron cómplices del bombardeo. Y algunos de los mejores momentos son las duras discusiones entre Kate y Hal sobre si ella debería optar al puesto que la Casa Blanca le ofrece: vicepresidenta. (CJ)

Disponible en Netflix.

10. Feud: Capote vs. The Swans

FX

El imperio televisivo del superproductor Ryan Murphy lleva un tiempo en una curva descendente.

Pero a principios de año, demostró que aún podía producir un drama inteligente y perspicaz con este estudio del avispado escritor Truman Capote y su camarilla de amigas de la alta sociedad.

El guion de Jon Robin Baitz se centra en la caída en desgracia de Capote a mediados de la década de 1970, tras la publicación de un fragmento de su novela en ciernes "Plegarias atendidas", que contenía escandalosos retratos, apenas velados, de sus confidentes más cercanas.

Tom Hollander está sencillamente asombroso en el papel de Capote, mientras que Naomi Watts, Chloe Sevigny, Calista Flockhart y Diane Lane interpretan magníficamente a los "cisnes". (HM)

Consulta la disponibilidad local.

11. True Detective: Night Country

HBO

Jodie Foster es la jefa de policía de un pequeño pueblo de Alaska, que dirige la investigación de un caso de asesinato múltiple cada vez más espeluznante.

Ambientada en una época del año en la que el sol no sale, la serie está magníficamente rodada en tonos azules de medianoche que te permiten sentir el frío y te introducen en un mundo en el que científicos de alta tecnología conviven con lugareños con creencias sobrenaturales.

La guionista y directora Issa Lopez ha revitalizado la franquicia de una manera que la hace fresca y cautivadora desde el inquietante comienzo hasta el asombroso final. (CJ)

Consulta la disponibilidad local.

12. Shogun

FX

Basada en la novela histórica de James Clavell, de la que ya se hizo una miniserie de gran éxito en la década de 1980, Shogun se centra en John Blackthorne (interpretado por Cosmo Jarvis), un marinero británico que naufraga en la costa japonesa y se ve envuelto en una batalla por el poder entre los miembros del consejo gobernante del país.

Lo que sigue está magníficamente rodado, brillantemente interpretado y es brutal; las diversas maquinaciones de los personajes estallan ocasionalmente en una violencia sin concesiones.

El reparto también es brillante, desde Hiroyuki Sanada hasta Anna Sawai. Y aunque en un principio iba a ser una serie corta, tal ha sido su éxito que FX ha anunciado planes para dos temporadas más. Esperemos que estén a la altura de esta. (HM)

Disponible en Disney+.

13. Bebé reno (Baby Reindeer)

Netflix

La historia de terror autobiográfica de Richard Gadd pareció aterrizar en Netflix de la nada y, sin embargo, se ha convertido, merecidamente, en uno de los más comentados e inquietantes éxitos del año.

Gadd creó e interpreta a un cómico en apuros llamado Donny Dunn, que entabla amistad con Martha. Ella entra en el bar donde él trabaja, fantasea con una relación entre ellos y pasa a acosarle con correos electrónicos y casi a arruinarle la vida.

Jessica Gunning está increíble y consigue que Martha sea a la vez amenazadora y lamentable en sus delirios. La tensión aumenta hasta un punto insoportable a lo largo de la serie.

La serie causó controversia cuando los espectadores buscaron en internet y descubrieron a Fiona Harvey, a quien acusaban de ser la Martha de la vida real; desde entonces ha concedido entrevistas a los medios y ahora ha demandado a Netflix por difamación, negligencia y violación de la intimidad.

Dejando a un lado esas secuelas del mundo real, "Bebé reno" es arte confesional en su forma más cautivadora. (CJ)

Disponible en Netflix.

14. Fallout

Amazon Prime Video

Fallout llega como una nueva traslación a la pantalla de una franquicia de videojuegos postapocalíptica: una versión llamativamente elegante y astutamente divertida que imagina un mundo devastado por la guerra nuclear en el que algunas personas viven ahora en brillantes bóvedas subterráneas.

La actriz británica Ella Purnell encabeza el reparto en el papel de una residente de la Bóveda 33 de ojos brillantes que se ve obligada a emprender una reveladora misión a la superficie de la Tierra para rescatar a su padre secuestrado.

Coproducida por Lisa Joy y Jonathan Nolan, se trata de una experiencia inmersiva impresionante que está a la altura del material original al tiempo que encuentra su propio ritmo narrativo. (HM)

Disponible en Amazon Prime.

15. Ripley

Netflix

Andrew Scott está fascinante como el letal estafador Tom Ripley en esta versión hitchcockiana de la novela de Patricia Highsmith "El talentoso señor Ripley".

Ambientada en Nápoles y Roma en los años 60, el dramático blanco y negro de la serie, rodada por el oscarizado director de fotografía Robert Elswit, capta a la perfección el bello y sombrío mundo que habita Ripley en su ascenso de estafador de poca monta en Nueva York a habitante de la dolce vita.

Con un estilo muy diferente al de la soleada y memorable película de 1999, Steven Zaillian ha escrito y dirigido una serie tan apasionante y visualmente gloriosa como pocas. (CJ)

Disponible en Netflix.

16. Siempre el mismo día (One Day)

Netflix

Ninguna serie ha despertado más emociones este año que esta adaptación del romance británico de David Nicholls.

Sigue los vaivenes de la relación de dos amigos, Dexter y Emma, desde la universidad en adelante, que se ponen al día cada 15 de julio, cada año, durante 20 años.

Comenzando en la década de 1980, es un glorioso viaje nostálgico para los espectadores de cierta edad, que se completa con una banda sonora única, cuidadosamente seleccionada, de canciones pop apropiadas para la época.

Pero en el fondo lo que hace que funcione son las cautivadoras interpretaciones de los dos protagonistas, individualmente y juntos: Leo Woodall y Ambika Mod.

Y prepárate para llorar. (HM)

Disponible en Netflix.

17. Monsieur Spade

AMC

Una de las premisas menos probables para una serie ha dado lugar a una de las sorpresas más deliciosas del año.

Clive Owen es Sam Spade, el investigador privado creado por el escritor Dashiell Hammett y ahora trasladado del sórdido San Francisco de los años 40 a la Francia pueblerina de los 60.

Owen interpreta inteligentemente a un personaje astuto y emocionalmente frío, pero a veces desconcertado, sobre todo cuando intenta dominar la lengua francesa.

Hay intrincadas relaciones personales -una amante glamurosa (Chiara Mastroianni) y una joven que se convierte en la pupila de Spade. Y, por supuesto, asesinatos que no puede evitar investigar en una exuberante ciudad de campo donde los nazis no regenerados merodean y conspiran.

El director Scott Frank consigue un trabajo nítido y lleno de suspense. (CJ)

Consulta la disponibilidad local.

18. Mr. Bates contra Correos

ITV

Pocas veces se puede atribuir a un programa de televisión el mérito de haber tenido una repercusión tangible en la actividad pública como esta brillante miniserie británica, centrada en el escándalo nacional de Correos británico.

A inicios de este año, llevó al primer ministro británico, Rishi Sunak, a anunciar que promulgaría una nueva ley para "exonerar y compensar rápidamente a las víctimas".

Lo que el drama de Gwyneth Hughes hace de forma tan brillante es hilar las historias humanas de las numerosas víctimas -entre ellas el protagonista Alan Bates (Toby Jones)- y contrastarlas con la inhumana burocracia a la que se enfrentaron.

El impacto de la serie demuestra que, a pesar de todo el valor de los documentales, a veces una dramatización puede llevar una historia a la conciencia cultural como ninguna otra cosa.

¿Servirá Mr. Bates de inspiración para que la televisión se ocupe más de los escándalos institucionales de nuestro tiempo? Esperemos que sí. (HM)

Consulta la disponibilidad local.

19. El Régimen (The Regime)

HBO

Kate Winslet está divertida, escalofriante y en plena forma en esta oscura comedia política interpretando a Elena Vernham, dictadora de un país ficticio de Europa Central.

Es como si fuera hija de Eva Perón y Vladimir Putin. Winslet equilibra maravillosamente las partes cómicas y malvadas del personaje y está rodeada de un reparto estelar, que incluye a Matthias Schoenaerts como el soldado sociópata que se convierte en su amante, Andrea Riseborough como su acobardada sirvienta y Hugh Grant en un único episodio como el Canciller al que Elena depone.

El tono de "El Régimen" es más absurdo que mordaz, pero al final su mundo políticamente tumultuoso llega a reflejar el nuestro. (CJ)

Disponible en Max.

20. El problema de los tres cuerpos (3 Body Problem)

Netflix

Esta serie de ciencia ficción llegó con bastante bombo, al ser el nuevo proyecto de los creadores de "Juego de Tronos", David Benioff y DB Weiss. Y aunque puede que no se haya convertido exactamente en el fenómeno que se podría haber esperado, mereció un buen aplauso por su inteligencia y ambición creativa.

Basada en una novela china, cuenta la historia de un grupo de amigos científicos que intentan averiguar qué está pasando con una oleada de suicidios en su comunidad, una historia que incluye recuerdos de la Revolución Cultural China, un misterioso juego de realidad virtual y mucho más.

Es una mezcla inicialmente alucinante que, sin embargo, se asienta en torno a una premisa brillantemente convincente y oportuna: ¿qué haríamos si supiéramos que la raza humana va a ser destruida, pero no hasta dentro de 400 años?

Además, tiene la secuencia televisiva más impactante del año, a la altura de la infame Boda Roja de "Juego de Tronos". (HM)

Disponible en Netflix.

BBC

