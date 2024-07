Las duras críticas a la Conmebol por la "desastrosa" organización de la Copa América 2024

"La presión de los cuerpos me provocó una sensación de pánico"

La presión de un cuerpo contra otro, en medio del calor húmedo de Miami, me provocó una sensación de pánico. A esa altura, me importaba poco el partido, solo quería salir de ahí.

Recién en el segundo piso, en la puerta que tenía marcada para ingresar, me pidieron por primera vez el ticket, aunque nadie lo registró con un lector digital. En los balances de los organizadores, mi entrada no estará marcada.

Trifulca en las gradas entre hinchas y jugadores

El pasto, otra controversia

"No pueden seguir engañando de que las canchas están perfectas. Hicieron una conferencia de prensa con que era una cuestión visual, que Vinicius no ve, que Scaloni no debe hablar. Todo amenazas. Scaloni habló una vez y se atrevió a decir que las uniones [del césped natural que colocaron sobre el artificial] no cierran. Y los campos de entrenamiento eran un desastre”, reclamó.