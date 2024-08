Las frases más destacadas de Kamala Harris en la histórica noche en la que aceptó la candidatura demócrata a la presidencia de EE.UU.

Oportunidad para definirse

"No me dejaré adular por tiranos y dictadores como Kim-Jong-Un, que apoyan a Trump porque saben que es fácil de manipular con halagos y favores", dijo la candidata demócrata y añadió:

Otros momentos destacados

También Adam Kinzinger, político republicano y ex miembro de la Cámara de Representantes, que dijo que Trump es "un hombre pequeño que finge ser grande, un perpetrador que no puede dejar de culpar a las víctimas".

La cantante Pink cantó a dúo con su hija Willow uno de sus grandes éxitos, What About Us, y la banda estadounidense femenina con más discos vendidos, The Chicks, interpretó el himno estadounidense.