Las oscuras empresas chinas que controlan partes del territorio de Camboya

Quince años después del inicio de las obras, todavía no se puede ver mucho del Dara Sakor Seashore Resort, proyectado en el sur de Camboya.

"No se puede confiar en prácticas insostenibles para lograr el desarrollo sostenible. ¿Qué pasa con la burbuja inmobiliaria china? Cuando China estornude, Camboya se resfriará".

Desarrollo al estilo Hun Sen

Dara Sakor es el tipo de desarrollo favorecido por el ex primer ministro de Camboya Hun Sen.

El enfoque de China de "no hacer preguntas" respecto de las ayudas y la inversión atrajo a Hun Sen, un autoproclamado hombre fuerte que, después de poner fin a tres décadas de guerra y revolución devastadoras en los años 90, impulsó un crecimiento vertiginoso para ayudar a su país a ponerse al mismo nivel que sus vecinos.

Pero gran parte de este crecimiento se ha logrado otorgando generosas concesiones , en particular enormes parcelas de tierra, a cargos amigos y empresas extranjeras.

"No hay instituciones", dice Sebastian Strangio, quien ha escrito el que quizás sea el libro definitivo sobre la Camboya de Hun Sen. "El sistema se basa en mantener contenta a la gente poderosa", agrega.

Solo US$1 millón

A la UDG no se le exigió pagar nada más durante 10 años, y después de eso sólo un mísero millón de dólares al año: un acuerdo sorprendentemente generoso para el control de una quinta parte de toda la costa de Camboya.

Pero como no se publicó información sobre el acuerdo en ese momento, no hubo discusión al respecto en los medios camboyanos.

20% menos de bosques primarios

"Se me llenan los ojos de lágrimas al verla así , cubierto de maleza", dijo, mirando lo que solía ser su casa y sus campos de arroz.

Su continua oposición al proyecto significa que no puede conseguir un trabajo, como lo hizo su hermano, en las obras de construcción alrededor del casino.

Sin evaluaciones de impacto medioambiental

Hay complicados mapas que muestran las diferentes partes de esta ciudad modelo de vacaciones: la Zona Nueva de la Ciudad de Ciencia y Educación (Science and Education New Town Zone), el Centro de la Ciudad del Comercio Mundial (World Trade City Center) y la Zona de Bosque y Elegancia (Forest and Elegance Zone).