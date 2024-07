Las razones que explican el arrollador triunfo del laborismo y la debacle de los conservadores en las elecciones de Reino Unido

La economía y la crisis del costo de la vida

Crisis reputacional

Muchos no han perdonado al liderazgo conservador que, mientras ellos respetaron las normas y sufrieron la soledad o no pudieron acompañar a sus seres queridos en sus momentos finales -en el imaginario colectivo ha quedado la estampa de la reina Isabel II sentada sola durante el funeral de su esposo-, en Downing Street estaban celebrando fiestas navideñas con alcohol comprado en el supermercado de la esquina e introducido en la sede del gobierno en una maleta de ruedas.

“Y luego Lizz Truss destrozó la economía”, sentencia el analista, autor de varios libros sobre los conservadores, entre ellos “The Conservative Party after Brexit: Turmoil and Transformation” (El Partido Conservador tras el Brexit: turbulencias y transformación).

El cambio de rumbo del Partido Laborista con Keir Starmer

Las heridas del Brexit

Pero, además, para una parte del electorado que confió en el Partido Conservador para sacar adelante el divorcio con la Unión Europea, “el Brexit no ha aportado realmente muchos beneficios y, en particular, no ha logrado que Reino Unido recupere rápidamente el control de sus fronteras y la inmigración se ha expandido más que reducido y, por supuesto, eso no es por lo que votó mucha gente”, explica Tim Bale.