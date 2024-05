"Las tensiones entre Milei y Sánchez son fuegos artificiales que benefician a ambos"

Este martes, el gobierno de España anunció su decisión de retirar de manera definitiva a su embajadora en Buenos Aires, María Jesús Alonso, hecho que no implica la ruptura de la relaciones diplomáticas entre España y Argentina.

Para el autor de "Diccionario arbitrario de política" (Clave Intelectual, 2023) y "El oficio más antiguo del mundo. Secretos, mentiras y belleza de la política" (2018), los dos protagonistas de esta historia saben bien el papel que juegan y, en tanto el conflicto no escale, intentarán utilizar sus diferencias en beneficio propio.

Es una disputa de política doméstica. No lo veo como una decisión de política exterior. Ambos líderes están utilizando la política exterior para galvanizar su base interna y para distraer a la oposición.

A Milei le sirve porque la economía en Argentina no arranca, entonces gana tiempo.

Esto es win-win: los dos presidentes se favorecen mientras, en principio, los países no se perjudican.

A Sánchez no le importa el presidente de Argentina, le importa que Vox sea su principal rival en España porque, de esta manera, le quita electorado al Partido Popular, que es su verdadero rival.

Entonces, estos son fuegos artificiales para la tribuna, mutuamente beneficiosos para los presidentes y, en principio, no nocivos para los países.

Los dos decidieron doblar la apuesta. La cuestión es si se rompen o no las relaciones diplomáticas. Si el conflicto escala a ese nivel, pueden tener consecuencias materiales, pero mientras sea simbólico, mientras sea circo diplomático, se beneficia la política y no se perjudica la economía.

En la escala de represalias diplomáticas, retirar a un embajador de manera definitiva no implica romper relaciones, pero es un paso más que el llamado a consultas.

España no expulsó al embajador argentino, ni España cerró su embajada sino que mantienen relaciones diplomáticas en un nivel jerárquico más bajo.

De hecho, Cancillería argentina reafirmó su decisión de no retirar a su embajador de España…

La canciller argentina, Diana Mondino, dijo que este roce diplomático no es más que una " anécdota " en la relación entre Argentina y España. ¿Existe una diferencia entre Cancillería y Presidencia en Argentina?

Yo lo definiría como una división del trabajo: Milei hace política doméstica y Mondino política exterior. Ella trata de que vengan inversiones y de conseguir mercados. La función de Milei es conseguir votos. No le importa nada más. Él no va a los países a buscar inversiones.

De todas maneras, las inversiones no van a llegar Argentina ni porque lo haga o deje de hacer Cancillera ni por insultos que otorgue el presidente.

Hoy no hay inversiones en Argentina porque no hay garantías de retorno.

Esta pelea entre Milei y Sánchez no es nueva sino que parece haber empezado en la campaña a las elecciones presidenciales en Argentina. ¿Dónde identificas el punto de inicio?

El lema de Bolsonaro, Trump, Meloni son todos "primero la patria" o "la patria encima de todo". Milei no pone a Argentina por arriba del anarcocapitalismo sino que ubica al anarcocapitalismo arriba del país.

Por lo tanto, Milei es un libertario antes que un presidente, esto lo dice él, no es una interpretación mía.

No tengo registro. Y si hay, se me escapa. Pero en general, los presidentes argentinos fueron presidentes antes que otra cosa.

De todos modos, éste no es el primer roce diplomático de la gestión de Milei en estos cinco meses de gobierno. También pasó con Gustavo Petro en Colombia, entre otros casos. ¿La provocación es su forma?

Definitivamente, sí. No solo la falta de resultados, sino las políticas que son contradictorias con su filosofía.

Él dijo que se cortaba un brazo antes de aumentar impuestos y está aumentando impuestos. Dijo que iba a dolarizar la economía y a cerrar el Banco Central y no hizo ninguna de las dos cosas.

Esto es lo que llama un "Lulismo de manual": cuando Lula asumió en 2003 avanzó con una política muy fiscalista internamente, que no es simpática para su base electoral. Entonces su política exterior fue activa y altiva. Lo mismo hace Milei.

La relación de Argentina con el mundo pasa por la ideología y por la tribu. Una relación completamente facciosa y no institucional. Me refiero a la del presidente, no la del Gobierno, porque Diana Mondino y el resto de la Cancillería siguen trabajando de manera profesional.