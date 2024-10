"Les dije a los soldados que me violaran a mí para salvar a mis hijas"

Después de 17 meses de una brutal guerra civil que ha devastado el país, el ejército lanzó una gran ofensiva en la capital, Jartum, atacando zonas en manos de su implacable rival, las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).

Las FAR se apoderaron de la mayor parte de Jartum al comienzo del conflicto, mientras que el ejército controla la ciudad gemela de Omdurman , justo al otro lado del río Nilo.

En uno de esos puntos, me encontré con un grupo de mujeres que habían caminado cuatro horas hasta un mercado en territorio controlado por el ejército en el límite de Omdurman, donde la comida es más barata.

Las mujeres habían venido de una zona de Sudán llamada Dar es Salaam, que está en manos de las FAR.

Sus maridos ya no salían de casa, me dijeron, porque los combatientes de las FAR los golpeaban, se quedaban con el dinero que ganaban o los detenían y exigían un pago por su liberación.