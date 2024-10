Liam Payne: muere a los 31 años en Buenos Aires el exintegrante de la banda británica One Direction

Por su parte, el jefe del servicio médico de urgencias SAME de Buenos Aires, Alberto Crescenti, explicó a la televisión local que el artista sufrió "heridas muy graves e incompatibles con la vida a consecuencia de la caída" y que no había "ninguna posibilidad de reanimación".

De Factor X a convertirse en una estrella internacional

De esta forma nació One Direction . La banda no ganó el concurso de talentos, pero rápidamente tuvo un gran éxito en las listas musicales.

Vendieron 70 millones de discos y las canciones que todo el mundo conoce, como What Makes You Beautiful, Story of My Life y Best Song Ever, dominaron las ondas de radio.