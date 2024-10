Líbano: “Mis empleadores me encerraron en la casa y huyeron para salvar sus vidas”

“ Cuando volvieron me echaron. Nunca me pagaron y no tenía adónde ir ”, relata, y añade que tuvo la suerte de tener suficiente dinero para tomar un autobús a la capital, Beirut.

Ningún lugar a donde ir

“(La familia) me golpeó, me empujó y me echó... Había tantos bombardeos en ese momento. Cuando me fui, no tenía adónde ir”, dice.