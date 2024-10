Lo que descubrí en mi visita a la isla Diego García, uno de los lugares más secretos del mundo

No hay vuelos comerciales y llegar allí por mar no es más fácil: los permisos para embarcaciones solo se conceden para las islas exteriores del archipiélago y para permitir un paso seguro por el océano Índico.

En un cine se anuncian proyecciones de Alien y Borderlands, y hay incluso un boliche y un museo con una tienda de regalos, aunque no me permitieron entrar.

Los burros salvajes todavía deambulan por la zona. David Vine, autor de Island of Shame: The Secret History of the US Military Base on Diego Garcia (Isla de la Vergüenza: La historia secreta de la base militar de EE.UU. en Diego García), los describe como un "resto fantasmal de la sociedad que había estado allí durante casi 200 años".