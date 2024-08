"Los perseguían disparándoles como en un safari": la desesperación de los familiares de los detenidos en las protestas contra el gobierno de Venezuela

“Su jefe me dijo que hay videos que muestran que estaba trabajando, ¡incluso llevaba el uniforme de la panadería cuando la arrestaron! No me han dejado pasarle ropa y no sé si le darán la comida que le mando ”, añade y deja salir el llanto que con dificultad estaba tratando de contener.

"Arrestaron a mucha gente inocente"

"Salieron a comprar un refresco y se los llevaron presos"

Algunos dicen que no tienen ánimos ni fuerzas para hablarle a la prensa, otros prefieren no revelar su identidad.

Derechos fundamentales

Incomunicados

"Protestar pacíficamente es un derecho"

“Nos emboscaron. Yo no me paré y seguí de largo. A él lo agarraron y no sé que habrá pasado con su moto y sus pertenencias. No sabemos nada de él, sólo que está allí detenido. No nos permiten verlo”.