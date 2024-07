Los venezolanos que revitalizan los pequeños pueblos de España

"El pueblo está casi vacío", me dicen mientras, a lo lejos, se oyen los cencerros de las vacas, el único ruido a las 6 de la tarde.

La España vaciada

Es viernes antes de la hora del almuerzo y no vemos ni un alma en la calle . Aún así, no pasa ni una hora antes de que los vecinos sepan que dos “forasteros” andan por el pueblo.

Pero no nos cruzaremos con nadie hasta más tarde, cuando lleguemos a otro establecimiento que es el verdadero corazón de Villoslada: el bar-casino regentado por venezolanos.

Del chicharrón al torrezno

Como los níscalos, las setas apiñadas que crecen a montones en la sierra, así aparecen en el bar todos los parroquianos de Villoslada que no habíamos visto hasta ahora.

“El impacto al principio fue de lo más fuerte, pero nos hemos ido adaptando”, me cuenta.

Nureya elabora todo tipo de platos “al gusto de acá”, me cuenta entre los fogones. Pero matiza: “Les doy mi toque especial… la sazón venezolana”.

—Si es que todo lo que hacéis me encanta. Mira, dame una arepa.

“Este bar estaba que no había quién lo cogiese. Gracias a ellos tenemos el colegio y el bar abierto. Pero, además, han abierto una tienda en Torrecilla [otro pueblito muy cerca]. Hay que darles las gracias”, añade.

Coco no es cualquier persona. Fue el primero en recibir a los Escalona-Ledezma cuando llegaron a Villoslada.

"Llegamos en verano y aún así teníamos frío"

Cuando le pregunto por qué se fueron de Venezuela, Carlos me dice “bueno, ya sabes, el disco rayado de todos nosotros: la crisis económica, política, social”.

“Siempre había dicho que yo de mi país no salgo a menos que haya una guerra o estén en peligro mis hijas y mi esposa. Y nos tocó salir”.

La enfermedad de un miembro de la familia precipitó todo. Tras una intervención, lograron ponerla a raya, pero el médico les habló claro: “ Si esto sale de nuevo, aquí no tienen nada que hacer”.

Una familia de emprendedores

"Le dais alegría al pueblo"

“Son más fáciles los pueblos que las ciudades (para trabajar). Casi nadie los quiere, sobre todo en invierno. Hay muchísimos pueblos que buscan camareros. Y, a la vez, nosotros tenemos mucha clientela porque de los alrededores vienen porque no hay dónde más ir”, me cuenta por teléfono.

Y la respuesta que obtiene de los vecinos, que en este caso no tienen ni siquiera una farmacia u otro negocio más al que acudir si no es trasladándose a la ciudad de Burgos, a 20 minutos, es muy positiva: “La gente ha sido muy abierta con nosotros. Nos dicen que qué bueno que estemos aquí porque le hemos dado alegría al pueblo”.

A ritmo de tambor y bachata

Para quien visita el norte de España pronto comprenderá que, por lo general, eso de mover la cadera y los pies para bailar no está muy generalizado .

Mete todos los ritmos latinos que puede, incluido el tambor venezolano, pero me señala que a la gente aquí, sobre todo, le encanta la bachata.

“Yo no muevo la cadera como vosotros, pero aquí estoy haciendo mi intento”, dice una de las alumnas mientras suena una canción de Shakira y da pasos adelante y atrás.

A José Gregorio no le costó tanto migrar, dice, porque esta es su segunda experiencia. Primero fue de Venezuela a Chile y luego de Chile a España. En cambio, sí le costó el frío, la nieve y tener que cambiar el ritmo y la intensidad de las ciudades de América Latina a la tranquilidad y las bajas revoluciones de Villoslada.

"La esencia venezolana"

El plan no es regresar, sino intentar, en la medida de lo posible, que toda la familia esté junta, incluida la de Soraida, que está toda en Estados Unidos, junto con una hermana de Carlos, la única del clan Escalona que no está en Villoslada.

“Ojalá pudiera estar en mi país, pero no se puede. Y acá, no pudimos haber caído en mejor sitio, en La Rioja, en la sierra.. de maravilla”, deja escapar Carlos, no sin un requiebro en la voz.